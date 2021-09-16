 Харківські Соколи впевнено перемогли Миколаїв у контрольному матчі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи впевнено перемогли Миколаїв у контрольному матчі

Сьогодні 22:25 48 0
Команди Суперліги провели контрольну гру
Харківські Соколи впевнено перемогли Миколаїв у контрольному матчі
#Харківські Соколи, #Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи та Миколаїв провели перший з двох запланованих контрольних поєдинків у Харкові.

У матчі харків'яни без проблем обіграли гостей з рахунком 102:76.

Найрезультативнішими гравцями у складі Соколів стали Зечевіч та Нікітін.

Другий матч Харківських Соколів проти Миколаєва відбудеться вже завтра, 17 вересня, о 14:45.

Контрольний матч
ПС Локомотив
16 вересня

Харківські Соколи - Миколаїв 102:76 (25:17, 28:24, 20:15, 29:20)

Харківські Соколи: Зечевіч 21 + 7 підбирань, Девіс 13, Шевченко 12, Глєбов 3 + 5 передач, Граф 7 – старт; Нікітін 15, Махоні 12 + 5 підбирань, Немцу 9, Сімонс 8, Буренко 2

Миколаїв: Ніксон 13 + 8 підбирань, Кальніченко 10, Уокер 8 + 8 передач, Тищенко 5, Жуковський 2 – старт; Радуніч 18, Дубоненко 15, Кожемякін 5, Лук'ян.

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