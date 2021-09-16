Українець продовжить кар’єру у Болгарії

Джерело - ФБУ.

34-річний форвард Максим Корнієнко, який два останні сезони провів у Дніпрі, поповнив ряди болгарського Спартака.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У минулому розіграші української Суперліги, Корнієнко набирав у середньому за гру - 4,0 очка та робив 4,7 підбирання за 13 хвилин на майданчику.

З Дніпром Макс став чемпіоном України у сезоні 2019/2020. Також, Корнієнко допоміг дніпрянам завоювати Суперкубок країни у 2019 році.

Нагадаємо, у кампанії 2016/2017 Корнієнко виступав за болгарський Лукойл.

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