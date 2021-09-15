Волл може пропустити весь сезон НБА

Г'юстон не збирається викуповувати контракт на два роки і $ 91,7 млн

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Г'юстон Рокетс Джон Волл може пропустити весь сезон-2021/2022 років.

Про це повідомляє інсайдер Даніель Лернер.

Нагадаємо, раніше гравцеві оголосили, що він не проходить до складу.

Раніше Волл провів зустріч з керівництвом Г'юстона. Сторони домовилися про те, що клуб спробує знайти для баскетболіста нову команду. Гравець буде брати участь в процесі, його побажання по місцю продовження кар'єри будуть враховані.

Г'юстон не збирається викуповувати контракт Волла на два роки і $ 91,7 млн. Рокетс доведеться віддати цінні активи для скидання контракту Волла, цінність на ринку якого вважається негативною. Волл провів у складі Г'юстона один сезон. У 40 матчах регулярного чемпіонату НБА він набирав в середньому 20,6 очка, 6,9 передачі, 3,2 підбору, 1,1 перехоплення і 0,8 блок-шота.