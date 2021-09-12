Збірні України програли свої матчі чемпіонату Європи 2021 з баскетболу 3x3

Джерело - Чемпiон.

Збірні України вибула на стадії 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2021 з баскетболу 3x3, який відбувається в Парижі.

Чоловіча команда України в 1/4 фіналу ЧЄ-2021 зазнала поразки від Литви (9:21), а жіноча програла Іспанії (10:22).

Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3

12 вересня 2021 року, Париж (Франція)

Чоловіки. 1/4 фіналу

Литва – Україна 21:9

Україна: Ігор Чумаков (4), Микита Руслов (2), Денис Носков (2), Євген Балабан (1), тренер – Олег Юшкін.

Жінки. 1/4 фіналу

Іспанія – Україна 22:10

Україна: Міріам Уро-Ніле (5), Ганна Рульова (3), Наталія Цюбик (2), Ганна Ольховик (0), тренер – Володимир Холопов.