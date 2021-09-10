Київ-Баскет обіграв Тернопіль на старті домашнього турніру

Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскета обіграв Тернопіль на старті домашнього турніру команд Суперліги Windrose.
Матч завершився з рахунком 74:66 на користь киян.
Контрольний матч
10 вересня
Київ-Баскет - Тернопіль 74:66 (19:12, 12:15, 28:22, 15:17)
Київ-Баскет: Кеффі 11 + 6 передач + 6 підбирань, Томпсон 9, Войналович 7, Вашингтон 4 + 6 підбирань, Скапінцев 3 + 5 підбирань,– старт; Гаррет 15, Тиртишник 9, Ковальов 9, Анікеєнко 4, Вудсон 3, Шевчук
Тернопіль: Донте 12 + 5 підбирань + 4 передачі, Граффін 11, Долежай 11 + 4 передачі, Бояркін 9 + 5 передач, Сандул 6 – старт; Луценко 9 + 7 підбирань, Фурстінгер 8 + 9 підбирань, Головчик