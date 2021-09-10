Україна подала заявку на проведення чоловічого Євробаскету-2025

Україна може провести європейську першість

Україна подала заявку на проведення чоловічого чемпіонату Європи, який пройде 2025 року.

Про це повідомляє Basket.com.ua.

Федерація баскетболу України вже направила на адресу ФІБА відповідний пакет документів.

Україна отримала право прийняти чоловічий Євробаскет 2015 року, проте нестабільна ситуація в країні провести європейську першість не дозволила.

Нагадаємо, ФБУ подавала заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи-2021, господарками якого стали Іспаніія та Франція.

Чоловіча збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022 і в листопаді стартує у відборі чемпіонату світу-2023.