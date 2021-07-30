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Вестбрук став гравцем Лейкерс

Сьогодні 23:22 59 0
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Вестбрук став гравцем Лейкерс
Фото - gettyimages
#Вестбрук

Джерело - Чемпіон.

Вашингтон Візардс обміняли розігруючого Расселла Вестбрука і піки другого раунду драфтів-2024 і 2028 Лос-Анджелес Лейкерс на Кайла Кузму, Кентавіуса Колдуелл-Поупа, Монтрезла Гаррелла і 22-й пік драфта-2021.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Вашингтон погодився на обмін, щоб розвантажити платіжну відомість і мати більше можливостей для підписання талановитих молодих баскетболістів, які зможуть успішно грати разом з атакувальним захисником Бредлі Білом.

Лейкерс вдалося скинути дорогі контракти Кузма, Колдуелл-Поупа і Гаррелл, які не виправдали надій клубу.

9-разовий учасник Матчу зірок і MVP НБА 2017 року Вестбрук доповнить "Велике тріо" в Лейкерс, виступаючи разом з Леброном Джеймсом і Ентоні Девісом.

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