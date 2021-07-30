Перший номер драфту НБА перейшов у Детройт

Результати драфту НБА

Джерело - Чемпіон.

У Нью-Йорку на арені Нетс відбувся драфт НБА.

Детройт Пістонс під першим номером вибрали розігруючого Кейда Каннінгема. Турок Алпер Шенгюн і висхідна зірка Євроліги-2021 іспанець Усман Гаруба пішли в Х'юстон.