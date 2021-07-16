Харківські Соколи продовжили угоду з українським форвардом

Шевченко продовжить виступи в складі харків`ян

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи повідомили про продовження угоди з українським форвардом Володимиром Шевченком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Шевченко зіграв за Соколів 28 поєдинків у Суперлізі. Набирав у середньому 10 очок, 3,8 підбирання, 1,1 передачі.

Більшу частину професіональної кар'єри Володимир відіграв у Дніпрі. Останнього сезону (2017/2018) в домашній команді Шевченко грав у середньому майже 17 хвилин за матч, набираючи 6,5 та 5,3 підбирання.⠀

Сезон-2018/19 форвард розпочав у чемпіонаті Литви у клубі Невежис, проте вже у січні повернувся до української Суперліги у БК Запоріжжя, де і відіграв наступні півтора сезону під керівництвом нинішнього головного тренера харків’ян Валерія Плеханова. У сезоні-2019/2020 у складі Запоріжжя Володимир відігравав на паркеті майже 26 хвилин, здобуваючи 10,6 очка та 5 підбирань.

Раніше, Нємцу продовжить виступати у складі Харківських Соколах.