У Суперлізі наступного сезону зіграє 12 команд

Джерело - Чемпiон.

До складу учасників Суперліги 2021/22 буде допущений криворізький Кривбас.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Зараз ФБУ та криворізький клуб фіналізують всі процеси, пов'язані з підвищенням Кривбасу в класі.

Хто очолить команду, поки не ясно, проте відомо, що клуб вже веде переговори з декількома українськими фахівцями.

Кривбас посів третє місце у Вищій Лізі минулого сезону, і в останні сезони в цілому грав в фактично другому дивізіоні українського баскетболу.

Востаннє команда з Кривого Рогу виступала в Суперлізі в сезоні 2016/17, однак тоді, через фінансові проблеми, СК Кривбас змушений був знятися з Суперліги.

У сезоні 2015/16 Кривбас, під керівництвом Валерія Плеханова, став бронзовим призером Суперліги, а також грав у фіналі національного Кубка. Ще раніше команда з цього міста - тоді вона називалася Кривбасбаскет - вигравала чемпіонат УБЛ (2009-й рік), тренував її нинішній тренер Монако Звездан Митрович.