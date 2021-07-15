Зірка НБА може не зіграти на Олімпіаді

Збірна США зазнає втрат

Захисник Вашингтона і збірної США Бредлі Біл відправлений на карантин у зв'язку з протоколом по здоров'ю і безпеці.

Про це повідомляє ESPN.

Є ймовірність, що баскетболіст не зіграє на Олімпійських іграх в Токіо.

Найближчим часом стане остаточно відомо, чи потрапить в заявку баскетболіст.

Раніше три гравці другої збірної США потрапили на карантин, у одного було виявлено коронавірус.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Олімпіади збірна США сенсаційно поступилася Нігерії та Австралії, а потім розгромила Аргентину.

Раніше, Фінікс програв Мілвокі у четвертому фінальному матчі плей-оф НБА.