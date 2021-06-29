Портленд визначився з новим головним тренером

Блейзерс довірилися новачкові

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон НБА 2004 року в складі Детройта Чонсі Біллапс став 15-м головним тренером в історії Портленда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Біллапс замінив Террі Стоттса, якого боси команди відправили у відставку після поразки від Денвера в першому раунді плей-оф.

Біллапс підписав з Портлендом контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Біллапс раніше ніколи не працював головним тренером клубу НБА. Після завершення кар'єри в 2014 році американець працював експертом на телебаченні і входив в тренерський штаб Кліпперс.

Призначення Біллапса на посаду головного тренера Портленда викликало негативну реакцію з боку уболівальників клубу, оскільки в 1997 році нового коуча команди звинувачували в зґвалтуванні.