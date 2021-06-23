Прометей виступатиме в Лізі чемпіонів

Чемпіон української баскетбольної Суперліги Прометей у наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів.

Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

"Ми абсолютно точно знаємо, що будемо грати в Лізі чемпіонів, але, швидше за все, виходячи з нашого рейтингу - на стадії кваліфікації турніру. Місяць тому Прометей займав 44-е місце в європейському рейтингу клубів і, цілком можливо, що ми все-таки відразу потрапимо в груповий етап Ліги чемпіонів через те, що хтось туди не заявиться - це те, про що мріє Ронен Гінзбург.

Груповий турнір стартує 5 жовтня, але ми все-таки, швидше за все, потрапимо в кваліфікацію. Організатори Ліги чемпіонів уже поінформували, що з 13 по 17 вересня відбудеться бабл, поки, щоправда, невідомо в якому місті. Переможець цього баблу потрапить в груповий етап Ліги чемпіонів. Будемо готуватися, посилюватися, мріємо навести шереху в лізі", - сказав Дубинський.