В НБА визначено володаря першого піку драфта

Джерело - Чемпіон.

В НБА відбулася лотерея драфту 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Перший номер драфту дістався Детройт Пістонс. Другий пік придбав Х'юстон Рокетс, а замкнув трійку Клівленд.

Головним претендентом на вибір під першим піком драфта є 19-річний розігруючий Кейд Каннінгем, який виступав в NCAA за університет Оклахоми. У 27 матчах поточного сезону він записував собі в актив в середньому за гру 20,1 очка, робив 3,5 передачі і 6,2 підбору.

Драфту НБА відбудеться 29 липня в Брукліні.