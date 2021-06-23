В НБА визначено володаря першого піку драфта

Джерело - Чемпіон.
В НБА відбулася лотерея драфту 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Перший номер драфту дістався Детройт Пістонс. Другий пік придбав Х'юстон Рокетс, а замкнув трійку Клівленд.
Головним претендентом на вибір під першим піком драфта є 19-річний розігруючий Кейд Каннінгем, який виступав в NCAA за університет Оклахоми. У 27 матчах поточного сезону він записував собі в актив в середньому за гру 20,1 очка, робив 3,5 передачі і 6,2 підбору.
Драфту НБА відбудеться 29 липня в Брукліні.
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