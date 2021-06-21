Будівельник підписав центрового Одеси

Вадим Прокопенко став гравцем Одеси

Джерело - Чемпіон.

Будівельник оголосив про перехід центрового Вадима Прокопенка.

Про це повідомляє пресслужба київського клуба.

Український центровий Вадим Прокопенко став другим літнім новачком нашого клубу.

26-річний баскетболіст (208 см, 105 кг) минулий сезон провів в Одесі. В 40 іграх Вадим отримував 16,3 хвилини на паркеті і приносив одеситам 7,2 очка + 3,7 підбирання при РЕ в 7,8 бала.

Раніше, Прокопенко виступав в Суперлізі за Дніпро.

Нагадаємо, Італія з дублем Локателлі перемогла Швейцарію на Євро-2020.