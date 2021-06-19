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Кліпперс оформили божевільний камбек в матчі з Ютою і вийшли у фінал Заходу

Сьогодні 08:28 182 0
Філадельфія зрівняла рахунок у серії з Атлантою
Кліпперс оформили божевільний камбек в матчі з Ютою і вийшли у фінал Заходу

У п'ятницю, 18 червня, в рамках другого раунду плей-оф НБА відбулися два матчі.

Атланта на своєму майданчику поступилася Філадельфії. Завдяки цьому Севенті Сіксерс зрівняли рахунок в серії і тепер переможець півфіналу Східної конференції визначиться в сьомому матчі.

НБА

плей-оф

18 червня

Атланта - Філадельфія 99:104 (29:22, 22:25 25:33, 23:24)

Рахунок в серії: 3:3.

В іншому матчі дня Кліпперс впоралися з Ютою і, таким чином, пробилися до фіналу Західної конференції, де зустрінеться з Фінікс Санз.

Відзначимо, що лос-анджелеський клуб в середині зустрічі поступався 47:79, але зумів зробити камбек і вирвати перемогу навіть без свого лідера - Кавая Леонарда.

Найрезультативнішим гравцем Кліпперс став Теренс Менн, який набрав 39 очок.

НБА

плей-оф

18 червня

Кліпперс - Юта 131: 119 (31:33, 19:39, 41:22, 40:25)

Рахунок в серії: 4:2.

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