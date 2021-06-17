Команді обмежили доступ до будівлі Палацу спорту

Прометей залишить Кам'янське через тиск з боку місцевої влади.

Про це повідомляє портал Дніпро Час.

За розпорядженням мера міста Прометею зривали тренування, відключали кондиціонери і табло під час матчів.

Сьогодні, 17 червня, спортсменам відмовилися видавати особисті речі, які залишаються в будівлі Палацу спорту, де команди Прометея проводять домашні матчі. Керівництво арени закрилося в будівлі з озброєною охороною.

Прометей - чемпіон України з баскетболу. Жіноча команда клубу в нинішньому році вдруге стала чемпіоном України з волейболу.