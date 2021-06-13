Юта програла Кліпперс у плей-оф НБА

Кліпперс скоротили відставання в серії

Джерело - Чемпіон.

13 червня в рамках другого раунду плей-оф НБА відбувся один матч.

Кліпперс на своєму майданчику зуміли здобути перемогу в третьому матчі проти Юти і, завдяки цьому, скоротили відставання в серії.

Вагомий внесок у перемогу лос-анджелеського клубу внесли Кавай Леонард, в активі якого 34 очка, 12 підбирань і 5 передач, а також Пол Джордж, який набрав 31 очко, 3 підбирання та 5 передач.

НБА - Плей-оф

13 червня

Кліпперс - Юта 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23)

Рахунок в серії: 1-2.

Кліпперс: Ленард (34 + 12 підборів), Джордж (31), Джексон (17), Ніколя Батум (17 + 7 підбирань), М-с Морріс (6) - старт ; Беверлі (7), Менн (7), Кеннард (6), Зубац (3), Отура (2), Феррелл (2), Коффі (0).

Юта: Мітчелл (30), Інглс (19), О'Ніл (12), Гобер (12 + 10 підборів), Богданович (9) - старт ; Кларксон (14), Форрест (4), Ільясова (4), Фейворс (2), Ньянг (0), Морган (0), Вони (0), Томас (0).