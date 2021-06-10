Фінікс вдруге обіграв Денвер у плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
У другому раунді плей-оф НБА в півфіналі Західної конференції Фінікс подвоїв перевагу в серії з Денвером.
НБА - Плей-оф
10 червня
Фінікс - Денвер 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)
Рахунок в серії 2:0
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У другому раунді плей-оф НБА в півфіналі Західної конференції Фінікс подвоїв перевагу в серії з Денвером.
НБА - Плей-оф
10 червня
Фінікс - Денвер 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)
Рахунок в серії 2:0