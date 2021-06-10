Фінікс вдруге обіграв Денвер у плей-оф НБА

Фінікс розгромив Денвер в другому матчі серії

Джерело - Чемпіон.

У другому раунді плей-оф НБА в півфіналі Західної конференції Фінікс подвоїв перевагу в серії з Денвером.

НБА - Плей-оф

10 червня

Фінікс - Денвер 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)

Рахунок в серії 2:0