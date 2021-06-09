Прометей переміг Запоріжжя у першому матчі фіналу Суперліги

Розпочалася фінальна серія турніру

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі фіналу Суперліги Прометей приймав Запоріжжя.

Поєдинок завершився з рахунком 85:57 на користь господарів. Відзначимо, що Прометей проводив матч без головного тренера Ронена Гінзбурга.

Суперліга - Плей-оф

Фінал. Матч 1

9 червня

Прометей - Запоріжжя 85:57 (21:20, 21:14, 23:9, 20:14)

Прометей: Петров 14 + 6 передач + 3 перехоплення + 3 підбирання + 2 блок-шота, Еванс 10 + 9 підбирань, Сидоров 8, Липовий 6, Стефенс 3 + 8 підбирань - старт, Вон 18, Лукашов 10 + 7 підбирань + 5 передач, Луценко 6, Беліков 4, Маєрс 3, Клімов 3, Пирогов 0

Запоріжжя: Грицак 16 + 6 підбирань + 4 перехоплення, Кеффі 10 + 6 передач - 4 втрати, Сізов 8, Мальчевський 5, Тихонов 4 + 13 підбирань - старт, Міхєєв 11 + 5 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Тітов 2, Морозов 2, Маяускас 0, Рагімов 0

(Рахунок серії - 0:0)