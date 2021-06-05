 Кавай Леонард встановив рекорд НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Лузан та Четверікова виграли золото чемпіонату Європи з веслування
Сьогодні 15:32 86
Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 15:15 3359
Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros
Сьогодні 14:52 364 1
Маліновський: У Серії А є футболісти сильніше, ніж Роналду
Сьогодні 14:24 296
Агент Реброва: Сергій може бути тренером збірної України
Сьогодні 13:09 347
Худжамов: Українські арбітри - мафіозна структура
Сьогодні 12:10 350
Підгрушна вийшла заміж і змінила прізвище
Сьогодні 11:39 1165
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:59 749
Сабо: У Шевченка будуть проблеми
Сьогодні 10:39 1313
Кремінь прийме Металіст 1925. Розклад матчів 29 туру Першої ліги
Сьогодні 08:54 361
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
Вчора 18:22 2050 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
Вчора 17:51 1009
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
Вчора 12:20 347
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
Вчора 11:45 4953
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
Вчора 11:05 75047 4
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2021 14:44 3944
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2021 12:50 5952
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
03.06.2021 11:03 3791
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту Valeriy Ruchka
03.06.2021 09:35 697
5 років тому помер великий Мухаммед Алі
5 років тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
03.06.2021 09:21 2305
Прямі трансляції
Навколо спорту

Кавай Леонард встановив рекорд НБА

Сьогодні 13:26 205 0
Баскетболіст повторив досягнення Леброна
Кавай Леонард встановив рекорд НБА
#Леонард, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард набрав 45 очок, шість підбирань і три передачі в шостому матчі серії першого раунду плей-оф НБА з Даллас Маверікс (104:97, 3-3) та встановив рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Леонард - перший гравець в історії НБА, який провів чотири гри в одній серії плей-офф з не менш ніж 29 набраними очками і при цьому показував не менше 66% точності з гри.

Леонард повторив особистий рекорд результативності в плей-офф і став п'ятим гравцем в історії ліги, який набрав 45+ очок у складі декількох команд в плей-офф. Він приєднався до Леброну Джеймсу, Рею Аллену, Каріму Абдул-Джаббару і Уїлту Чемберлену.

Коментарі ()