Кавай Леонард встановив рекорд НБА

Баскетболіст повторив досягнення Леброна

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард набрав 45 очок, шість підбирань і три передачі в шостому матчі серії першого раунду плей-оф НБА з Даллас Маверікс (104:97, 3-3) та встановив рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Леонард - перший гравець в історії НБА, який провів чотири гри в одній серії плей-офф з не менш ніж 29 набраними очками і при цьому показував не менше 66% точності з гри.

Леонард повторив особистий рекорд результативності в плей-офф і став п'ятим гравцем в історії ліги, який набрав 45+ очок у складі декількох команд в плей-офф. Він приєднався до Леброну Джеймсу, Рею Аллену, Каріму Абдул-Джаббару і Уїлту Чемберлену.