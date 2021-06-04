Збірна України 3х3 поступилася у вирішальній олімпійській кваліфікації

Наступний суперник українців визначиться у суботу, 5 червня

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 програла команді Словенії в другому поєдинку універсального кваліфікаційного турніру Олімпіади – 14:21.

Друга поразка збірної України означає для неї продовження боротьби у чвертьфіналі плей-оф з третього місця в групі.

Наступний суперник нашої команди визначиться 5 червня після матчів у групі В. Ним буде друга команда з трійки Монголії, Румунії та Угорщини.

Словенія та Бельгія розіграють між собою перше місце в групі А та вихід напряму у півфінал.

Універсальний кваліфікаційний турнір - 3х3

Група А, 4 червня

Словенія – Україна 21:14

Україна: Балабан 4, Кобець 3, Давидюк 4, Носков 3.