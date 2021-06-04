Збірна України 3х3 поступилася у вирішальній олімпійській кваліфікації

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 програла команді Словенії в другому поєдинку універсального кваліфікаційного турніру Олімпіади – 14:21.
Друга поразка збірної України означає для неї продовження боротьби у чвертьфіналі плей-оф з третього місця в групі.
Наступний суперник нашої команди визначиться 5 червня після матчів у групі В. Ним буде друга команда з трійки Монголії, Румунії та Угорщини.
Словенія та Бельгія розіграють між собою перше місце в групі А та вихід напряму у півфінал.
Універсальний кваліфікаційний турнір - 3х3
Група А, 4 червня
Словенія – Україна 21:14
Україна: Балабан 4, Кобець 3, Давидюк 4, Носков 3.