Прометей обіграв Дніпро та вийшов у фінал Суперліги

Прометей вперше в історії вийшов у фінал Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Прометей у четвертому матчі півфінальної серії плей-оф Суперліги вдома обіграв Дніпро.

MVP матчу став форвард Прометея Ді Джей Стефенс: американський форвард до 21 очка додав 7 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 2 блок-шота та зокрема вкрай важливе триочкове влучання наприкінці гри.

У фіналі Прометей зіграє проти переможця півфінальної пари Київ-Баскет — Запоріжжя, в який вирішальний п’ятий матч серії буде зіграно у неділю, 6 травня, о 16:00.

Суперліга - Плей-оф

04 червня

Прометей — Дніпро 86:79 (23:19, 20:17, 26:27, 17:16)

(Рахунок у серії 3:1)

Прометей: Стефенс 21 + 7 підбирань + 2 перехоплення + 2 пблок-шота + 2 передачі, Сидоров 20 + 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Еванс 18 + 9 підбирань + 4 передачі - 5 втрат, Петров 7 + 4 передачі, Липовий 7 — старт, Маєрс 8 + 8 підбирань, Лукашов 5, Беліков 0

Дніпро: Купер 30 + 9 передач + 5 підбирань - 4 втрати, Закурдаєв 12, Тимофеєнко 10, Санон 5, Бобров 3 + 4 підбирання - старт, Кравцов 14 + 8 підбирань - 4 втрати, Глєбов 3, Шундель 2, Натяжко 0