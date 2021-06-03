Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 червня, відбулися чотири матчі 1/8 фіналу плей-оф НБА.
Українець Олексій Лень не набрав жодного очка у матчі з Філадельфією, а його Вашингтон вилетів з плей-оф.
НБА
Плей-оф
1/8 фіналу, 1/8 фіналу
Філадельфія - Вашингтон 129:112 (29:29, 36:24, 38:31, 26:18)
Рахунок у серії 4:1
Нью-Йорк - Атланта 89:103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29)
Рахунок у серії 1:4
Юта - Мемфіс 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34)
Рахунок у серії 4:1
Кліпперс - Даллас 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16)
Рахунок у серії 2:3