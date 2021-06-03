Стали відомі три чвертьфіналісти

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, відбулися чотири матчі 1/8 фіналу плей-оф НБА.

Українець Олексій Лень не набрав жодного очка у матчі з Філадельфією, а його Вашингтон вилетів з плей-оф.

НБА

Плей-оф

1/8 фіналу, 1/8 фіналу

Філадельфія - Вашингтон 129:112 (29:29, 36:24, 38:31, 26:18)

Рахунок у серії 4:1

Нью-Йорк - Атланта 89:103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29)

Рахунок у серії 1:4

Юта - Мемфіс 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34)

Рахунок у серії 4:1

Кліпперс - Даллас 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16)

Рахунок у серії 2:3