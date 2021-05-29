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Помер легендарний колишній гравець Юти Джаз

Сьогодні 21:55 175 0
На момент смерті ексгравцеві було 64 роки
Помер легендарний колишній гравець Юти Джаз
#Ітон, #Юта

Джерело - isport.ua.

Колишній гравець Юта Джаз Марк Ітон, одноразовий учасник Матчу зірок і двічі найкращий захисник Ліги, помер у віці 64 років.

Про це повідомляє  KUTV.

Колишній баскетболіст відправився на велосипедну прогулянку по округу Саміт (штат Огайо) в п'ятницю ввечері, 28 травня, і не повернувся додому.

Слідів насильницької смерті не було виявлено, однак причина смерті невідома.

Ітон провів 12 сезонів за Юта Джаз з 1982 по 1993 рік. Легендарний баскетболіст заблокував 3064 кидки за свою кар'єру - четвертий результат в історії НБА. Він як і раніше є рекордсменом за кількістю блокованих кидків за сезон (456 в 1984-85).

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