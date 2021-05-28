Збірна України не подолала кваліфікацію до Олімпійських ігор

Команда Володимира Холопова не вийшла з групи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 завершила свій виступ в олімпійській кваліфікації до Ігор в Токіо, що проходить в австрійському Граці.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Здобувши дві перемоги у чотирьох матчах, наша команда не зуміла подолати груповий раунд, який завершила на третьому місці в групі В (для виходу в плей-оф та продовження боротьби нашій команді треба було увійти до числа двох кращих команд групи).

Таким чином, збірна України у складі Ганни Ольховик, Ганни Рульової, Христини Філевич та Наталі Цюбик, залишившись за межами плей-оф кваліфікаційного турніру, втратила шанси на виступ на Олімпійських іграх в Токіо.

Олімпійська кваліфікація. Груповий раунд

Результати матчів в групі В

Результати 26 травня

Японія - Австралія 21:15

Україна - Таїланд 21:7

Іран - Японія 4:22

Австралія - Україна 15:12

Іран - Таїланд 20:21

Результати 28 травня

Японія - Україна 20:17

Таїланд - Австралія 5:22

Україна - Іран 17:7

Таїланд - Японія 6:21

Австралія - Іран 22:2