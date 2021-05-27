Київ-Баскет поступився БК Запоріжжя у півфіналі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі півфіналу Суперліги Київ-Баскет зазнав поразки від БК Запоріжжя.
Поєдинок завершився з рахунком 74:66. Рахунок у півфінальній серії зрівнявся.
Нагадаємо, що перший матч завершився з рахунком 77:53 на користь київської команди.
Суперліга - Плей-оф
1/2 фіналу. Матч 2
27 травня
Київ-Баскет - Запоріжжя 66:74 (17:25, 22:17, 17:18, 10:14)
(Рахунок серії - 1:1)
Київ-Баскет: Близнюк 20+10 підбирань +4 передачі + 2 блок-шоти, Ковальов 8, Крутоус 2, Мессі 2, Коренюк 2 - старт, Янг 13 + 8 передач, Мішула 8, Павлов 7+5 підбирань, Тібодо 4
Запоріжжя: Кеффі 17+9 передач - 5 втрат, Тихонов 12+10 підбирань, Сізов 11, Мальчевський 8, Грицак 4 - старт, Маяускас 15 + 6 підбирань + 3 перехоплення, Міхєєв 7