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Визначився суперник команди Леня за путівку плей-оф НБА

Сьогодні 09:24 587 0
Відомі претенденти на останню путівку Східної конференції до плей-оф
Визначився суперник команди Леня за путівку плей-оф НБА
#Шарлотт, #Індіана

Джерело - Чемпіон.

17 травня вранці за київським часом завершився регулярний чемпіонат НБА. 

Проте відомі не всі пари плей-оф: уперше в історії команди, які посіли місця з 7 по 10 в своїх конференціях зіграють турнір плей-ін. Тому перші та другі команди конференцій чекають на свої суперників.

У турнірі плей-ін пари сформовані таким чином: 7 зіграє з 8, а 9 з 10. Переможець першої пари автоматично отримає 7-й посів. Переможений у першій парі зіграє з переможцем другої пари та визначить останню восьму команду в конференціях.

То ж сьогодні відбулися матчі Східної конференції. Бостон переграв Вашингтон і вийшов до плей-оф НБА. Вашингтон же за останню путівку побореться з Індіаною, яка сьогодні переграла Шарлотт. Вирішальний матч за останню путівку в плей-оф від Східної конференції відбудеться 21 травня.

НБА
Турнір плей-ін
19 травня

Індіана Пейсерс (9) - Шарлотт Горнетс (10) 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)

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