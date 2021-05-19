Визначився суперник команди Леня за путівку плей-оф НБА

Відомі претенденти на останню путівку Східної конференції до плей-оф

Джерело - Чемпіон.

17 травня вранці за київським часом завершився регулярний чемпіонат НБА.

Проте відомі не всі пари плей-оф: уперше в історії команди, які посіли місця з 7 по 10 в своїх конференціях зіграють турнір плей-ін. Тому перші та другі команди конференцій чекають на свої суперників.

У турнірі плей-ін пари сформовані таким чином: 7 зіграє з 8, а 9 з 10. Переможець першої пари автоматично отримає 7-й посів. Переможений у першій парі зіграє з переможцем другої пари та визначить останню восьму команду в конференціях.

То ж сьогодні відбулися матчі Східної конференції. Бостон переграв Вашингтон і вийшов до плей-оф НБА. Вашингтон же за останню путівку побореться з Індіаною, яка сьогодні переграла Шарлотт. Вирішальний матч за останню путівку в плей-оф від Східної конференції відбудеться 21 травня.

НБА

Турнір плей-ін

19 травня

Індіана Пейсерс (9) - Шарлотт Горнетс (10) 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)