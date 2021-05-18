Каррі повторив досягнення Джордана та увійшов у елітний клуб

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став найкращим снайпером регулярного сезлну НБА-2020/21, закінчивши "регулярку" з 32 очками в середньому за гру.

Таким чином, розігруючий став другим баскетболістом в історії після Майкла Джордана, кому це вдалося зробити після 33 років. Також Каррі увійшов у елітний клуб гравців, які вигравали чемпіонат НБА, MVP сезону та гонку снайперів щонайменше два рази. Крім Каррі це досягнення підкорилося лише трьом легендам: Майклу Джордану, Вілту Чемберлену та Каріму Абдул-Джабару.

Нагадаємо, Голден Стейт зіграє проти Лейкерс у турнірі плейн-ін за вихід до плей-оф.