 Каррі повторив досягнення Джордана та увійшов в елітний клуб | Баскетбол | Champion.com.ua
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Каррі повторив досягнення Джордана та увійшов у елітний клуб

Сьогодні 07:31 291 0
Каррі повторив досягнення Джордана та увійшов у елітний клуб

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став найкращим снайпером регулярного сезлну НБА-2020/21, закінчивши "регулярку" з 32 очками в середньому за гру.

Таким чином, розігруючий став другим баскетболістом в історії після Майкла Джордана, кому це вдалося зробити після 33 років. Також Каррі увійшов у елітний клуб гравців, які вигравали чемпіонат НБА, MVP сезону та гонку снайперів щонайменше два рази. Крім Каррі це досягнення підкорилося лише трьом легендам: Майклу Джордану, Вілту Чемберлену та Каріму Абдул-Джабару.

Нагадаємо, Голден Стейт зіграє проти Лейкерс у турнірі плейн-ін за вихід до плей-оф.

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