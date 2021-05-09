Джерело - ФБУ.
БК Запоріжжя розірвав угоду з американським захисником Джошем Форчуном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони дочасно припинили співпрацю за взаємною згодою.
Поточного сезону Форчун зіграв у складі Запоріжжя в 26-ти поєдинках Суперліги. Набирав 16,7 очка, 4,2 підбирання, 1,9 передачі в середньому за матч.
Наразі запоріжці готуються до заключного поєдинку регулярного чемпіонату, в якому вони 9 травня грають у Києві проти Будівельника. Потім команда Валерія Плеханова зійдеться у чвертьфінальній серії з Тернополем.
Нагадаємо, Прометей обіграв Тернопіль у Суперлізі.