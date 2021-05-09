Сторони дочасно припинили співпрацю за взаємною згодою

Джерело - ФБУ.

БК Запоріжжя розірвав угоду з американським захисником Джошем Форчуном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони дочасно припинили співпрацю за взаємною згодою.

Поточного сезону Форчун зіграв у складі Запоріжжя в 26-ти поєдинках Суперліги. Набирав 16,7 очка, 4,2 підбирання, 1,9 передачі в середньому за матч.

Наразі запоріжці готуються до заключного поєдинку регулярного чемпіонату, в якому вони 9 травня грають у Києві проти Будівельника. Потім команда Валерія Плеханова зійдеться у чвертьфінальній серії з Тернополем.

Нагадаємо, Прометей обіграв Тернопіль у Суперлізі.