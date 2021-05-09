 БК Запоріжжя розірвав угоду з американським захисником | Баскетбол | Champion.com.ua
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БК Запоріжжя розірвав угоду з американським захисником

Сьогодні 14:26 254 0
Сторони дочасно припинили співпрацю за взаємною згодою
БК Запоріжжя розірвав угоду з американським захисником
#Запоріжжя, #Форчун

Джерело - ФБУ.

БК Запоріжжя розірвав угоду з американським захисником Джошем Форчуном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони дочасно припинили співпрацю за взаємною згодою.

Поточного сезону Форчун зіграв у складі Запоріжжя в 26-ти поєдинках Суперліги. Набирав 16,7 очка, 4,2 підбирання, 1,9 передачі в середньому за матч.

Наразі запоріжці готуються до заключного поєдинку регулярного чемпіонату, в якому вони 9 травня грають у Києві проти Будівельника. Потім команда Валерія Плеханова зійдеться у чвертьфінальній серії з Тернополем.

Нагадаємо, Прометей обіграв Тернопіль у Суперлізі.

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