 Детройт програв Філадельфії, Мемфіс переграв Торонто. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Детройт програв Філадельфії, Мемфіс переграв Торонто. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:40 256 0
У НБА зіграно чергові матчі
Детройт програв Філадельфії, Мемфіс переграв Торонто. Результати матчів НБА
#НБА, #Мемфіс, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.

Українець Олексій Лень допоміг Вашингтону здолати Індіану.

17 очок Святослава Михайлюка не принесли перемогу Оклахомі-Сіті у матчі з Голден Стейт.

НБА - Регулярний чемпіонат
9 травня

Індіана - Вашингтон 132:133 OВ (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9)

Філадельфія - Детройт 118:104 (34:17, 22:26, 33:30, 29:31)

Торонто - Мемфіс 99:109 (26:26, 20:21, 26:34, 27:28)

Голден Стейт - Оклахома-Сіті 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30)

Денвер - Бруклін 119:125 (37:24, 34:32, 33:41, 15:28)

Портленд - Сан-Антоніо 124:102 (27:26, 30:21, 33:28, 34:27)

Юта - Г’юстон 124:116 (32:32, 34:28, 30:23, 28:33)

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