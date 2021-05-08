 Лейкерс поступився Портленду та інші результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Лейкерс поступився Портленду, Чикаго розгромив Бостон. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:51 572 0
Філадельфія переграла Новий Орлеан
Лейкерс поступився Портленду, Чикаго розгромив Бостон. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
8 травня

Філадельфія – Новий Орлеан 109:107 (32:21, 38:33, 18:37, 21:16)

Чикаго – Бостон 121:99 (30:28, 30:18, 34:28, 27:25)

Шарлотт – Орландо 122:112 (26:31, 34:31, 34:27, 28:23)

Мілуокі – Х'юстон 141:133 (34:34, 30:29, 43:29, 34:41)

Маямі – Міннесота 121:112 (28:32, 31:22, 30:24, 32:34)

Даллас – Клівленд 110:90 (33:19, 29:18, 24:28, 24:25)

Юта – Денвер 127:120 (40:41, 29:32, 29:26, 29:21)

Фінікс – Нью-Йорк 128:105 (30:33, 26:30, 34:25, 38:17)

Сакраменто – Сан-Антоніо 104:113 (21:25, 28:27, 32:26, 23:35)

Портленд – Лейкерс 106:101 (34:22, 25:33, 23:23, 24:23)

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