Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
8 травня
Філадельфія – Новий Орлеан 109:107 (32:21, 38:33, 18:37, 21:16)
Чикаго – Бостон 121:99 (30:28, 30:18, 34:28, 27:25)
Шарлотт – Орландо 122:112 (26:31, 34:31, 34:27, 28:23)
Мілуокі – Х'юстон 141:133 (34:34, 30:29, 43:29, 34:41)
Маямі – Міннесота 121:112 (28:32, 31:22, 30:24, 32:34)
Даллас – Клівленд 110:90 (33:19, 29:18, 24:28, 24:25)
Юта – Денвер 127:120 (40:41, 29:32, 29:26, 29:21)
Фінікс – Нью-Йорк 128:105 (30:33, 26:30, 34:25, 38:17)
Сакраменто – Сан-Антоніо 104:113 (21:25, 28:27, 32:26, 23:35)
Портленд – Лейкерс 106:101 (34:22, 25:33, 23:23, 24:23)