 Вашингтон з Ленем поступився Мілуокі та інші матчі НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Вашингтон з Ленем поступився Мілуокі, Портленд розгромив Клівленд. Результати матчів НБА

Сьогодні 11:58 401 0
Українець провів на паркеті 16 хвилин
Вашингтон з Ленем поступився Мілуокі, Портленд розгромив Клівленд. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів. 

Українець Олексій Лень разом з Вашингтоном поступився Мілуокі.

НБА - Регулярний чемпіонат
6 травня

Орландо – Бостон 96:132 (27:39, 18:24, 30:37, 21:32)

Клівленд – Портленд 105:141 (28:29, 29:38, 23:35, 25:39)

Атланта – Фінікс 135:103 (42:38, 25:27, 30:23, 38:15)

Х'юстон – Філадельфія 115:135 (30:39, 33:36, 28:33, 24:27)

Індіана – Сакраменто 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19)

Міннесота – Мемфіс 135:139 (29:33, 34:40, 40:34, 32:32)

Юта – Сан-Антоніо 126:94 (38:26, 28:16, 34:21, 26:31)

Мілуокі – Вашингтон 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39)

Денвер – Нью-Йорк 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28)

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