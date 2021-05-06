Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.
Українець Олексій Лень разом з Вашингтоном поступився Мілуокі.
НБА - Регулярний чемпіонат
6 травня
Орландо – Бостон 96:132 (27:39, 18:24, 30:37, 21:32)
Клівленд – Портленд 105:141 (28:29, 29:38, 23:35, 25:39)
Атланта – Фінікс 135:103 (42:38, 25:27, 30:23, 38:15)
Х'юстон – Філадельфія 115:135 (30:39, 33:36, 28:33, 24:27)
Індіана – Сакраменто 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19)
Міннесота – Мемфіс 135:139 (29:33, 34:40, 40:34, 32:32)
Юта – Сан-Антоніо 126:94 (38:26, 28:16, 34:21, 26:31)
Мілуокі – Вашингтон 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39)
Денвер – Нью-Йорк 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28)