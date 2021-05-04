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Вестбрук встановив рекорд НБА

Сьогодні 19:43 183 0
Вестбрук встановив рекорд НБА
Вестбрук встановив рекорд НБА
#Вестбрук, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Вашингтона Расселл Вестбрук набрав 14 очок, 21 підбір і 24 передачі в матчі регулярного чемпіонату НБА з Індіаною.

Вестбрук гарантовано оформив середній тріпл-дабл за сезон, навіть якщо в іграх, що залишилися набере 0 передач і 0 підбирань. Расселл зробив це вчетверте за кар'єру. Крім Вестбрука, двозначні цифри в трьох статистичних категоріях в середньому за сезон набирав тільки легендарний Оскар Робертсон в 1962 році.

Вестбрук також став першим гравцем в історії, який більш ніж один раз за кар'єру набирав 20+ передач і 20+ підбирань за гру. Вїлт Чемберлен робив це один раз, більше нікому подібне досягнення не підкорялося. Вестбрук оформив п'ятий тріпл-дабл з 20+ передач за кар'єру, що є новим рекордом в історії НБА. Меджік Джонсон і Реджон Рондо оформляли по 4 таких тріпл-дабли.

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