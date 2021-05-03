 Портленд переграв Бостон, Даллас поступився Сакраменто. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Портленд переграв Бостон, Даллас поступився Сакраменто. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:09 261 0
У НБА зіграно чергові матчі
Портленд переграв Бостон, Даллас поступився Сакраменто. Результати матчів НБА
#Бостон, #Даллас, #НБА

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 8 матчів.

Оклахома Михайлюка програла Фініксу. Українець набрав сім очок.

НБА - Регулярний чемпіонат
3 травня

Мілвокі - Бруклін 117:114 (28:37, 34:22, 28:31, 27:24)

Бостон - Портленд 119:129 (32:34, 39:37, 27:32, 21:26)

Даллас - Сакраменто 99:111 (26:36, 28:25, 18:26, 27:24)

Оклахома-Сіті - Фінікс 120:123 (33:27, 24:37, 28:34, 35:25)

Сан-Антоніо - Філадельфія 111:113 OВ (27:37, 25:24, 27:28, 28:18, 4:6)

Г’юстон - Нью-Йорк 97:122 (24:34, 20:25, 27:34, 26:29)

Шарлот - Маямі 111:121 (32:35, 26:30, 22:35, 31:21)

Лейкерс - Торонто 114:121 (38:32, 21:40 25:27, 30:22)

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