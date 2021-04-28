 Миколаїв переміг Черкаських Мавп у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Миколаїв переміг Черкаських Мавп у Суперлізі

Сьогодні 21:40 104 0
У гостей не вистачило сил на четверту чверть матчу
Миколаїв переміг Черкаських Мавп у Суперлізі
#Черкаські Мавпи, #Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Миколаїв приймав Черкаських Мавп.

Господарі святкували перемогу з рахунком 94:81.

Суперліга
Регулярний чемпіонат
28 квітня

Миколаїв - Черкаські Мавпи 94:81 (30:24, 21:20, 22:26, 21:11)

Миколаїв: Колтер 26 очок + 4 підбирань + 7 передач, Конате 22 очок + 8 підбирань + 1 передач, Едріан 29 очок + 15 підбирань + 5 передач, Едж 6 очок + 2 підбирань + 2 передач, Дубоненко 5 очок + 2 підбирань + 3 передач

Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 6 очок + 6 підбирань + 2 передач, Янг 20 очок + 5 підбирань + 1 передач, Конєв 20 очок + 7 підбирань + 4 передач, Ткаченко 4 очок + 5 підбирань + 1 передач, Райт 16 очок + 5 підбирань + 3 передач

Раніше, Харківські Соколи переграли Одесу у Суперлізі.

 

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