Миколаїв переміг Черкаських Мавп у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги Миколаїв приймав Черкаських Мавп.
Господарі святкували перемогу з рахунком 94:81.
Миколаїв - Черкаські Мавпи 94:81 (30:24, 21:20, 22:26, 21:11)
Миколаїв: Колтер 26 очок + 4 підбирань + 7 передач, Конате 22 очок + 8 підбирань + 1 передач, Едріан 29 очок + 15 підбирань + 5 передач, Едж 6 очок + 2 підбирань + 2 передач, Дубоненко 5 очок + 2 підбирань + 3 передач
Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 6 очок + 6 підбирань + 2 передач, Янг 20 очок + 5 підбирань + 1 передач, Конєв 20 очок + 7 підбирань + 4 передач, Ткаченко 4 очок + 5 підбирань + 1 передач, Райт 16 очок + 5 підбирань + 3 передач
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