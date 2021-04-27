 Дніпро переграв Будівельник у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро переграв Будівельник у Суперлізі

Сьогодні 21:41 206 0
Господарі краще грали у першій та третій чвертях матчу
Дніпро переграв Будівельник у Суперлізі
#Будівельник, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Дніпро святкував домашню перемогу над Будівельником.

Суперліга
Регулярний чемпіонат
27 квітня

Дніпро - Будівельник 87:82 (26:17, 16:17, 26:21, 19:27)

Дніпро: Шундель 16, Тимофеєнко 13 + 6 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Закурдаєв 8 + 5 підбирань + 3 передачі, Бондарчук 3, Кравцов 0 - старт, Бобров 13 + 7 передач + 3 підбирання - 3 втрати, Санон 10 + 7 передач + 5 підбирань - 5 втрат, Глєбов 10, Коломойський 8, Корнієнко 6 + 5 підбирань, Натяжко 0

Будівельник: Буртт 21 + 11 передач - 4 втрати, Брайс Джонсон 20 + 11 підбирань, Дево 10, Девенпорт 9 + 10 підбирань, Кожем’якін 2 - старт, Реджі Джонсон 17, Кобець 3, Звонов 0, Джефферсон 0, Козлов 0

Раніше, Київ-Баскет достроково виграв регулярний чемпіонат Суперліги.

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