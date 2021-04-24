 Михайлюк та Лень набрали по 6 очок у протистоянні Оклахома - Вашингтон | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк та Лень набрали по 6 очок у протистоянні Оклахома - Вашингтон

Сьогодні 08:13 592 0
Поєдинок завершився з рахунком 109:129 на користь Візардс
Михайлюк та Лень набрали по 6 очок у протистоянні Оклахома - Вашингтон
#НБА, #Михайлюк, #Лень

Джерело - Чемпіон.

Оклахома Святослава Михайлюка зустрічалася з Вашингтоном Олексія Леня у рамках регулярного чемпіонату НБА.

Поєдинок завершився з рахунком 109:129 на користь Візардс. Лень провів на паркеті 14 хвилин, заробив 6 очок, зробив 2 підбирання,1 блок-шот, 2 фоли та двічі втратив м'яч.

Святослав Михайлюк зіграв 23 хвилин у цьому матчі. За цей час українець заробив 6 очок, 2 підбирання, 2 передачі та 2 втрати.

НБА - Регулярний чемпіонат
24 квітня

Оклахома-Сіті - Вашингтон 109:129 (35:36, 33:34, 22:30 19:29)

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