Михайлюк та Лень набрали по 6 очок у протистоянні Оклахома - Вашингтон

Джерело - Чемпіон.
Оклахома Святослава Михайлюка зустрічалася з Вашингтоном Олексія Леня у рамках регулярного чемпіонату НБА.
Поєдинок завершився з рахунком 109:129 на користь Візардс. Лень провів на паркеті 14 хвилин, заробив 6 очок, зробив 2 підбирання,1 блок-шот, 2 фоли та двічі втратив м'яч.
Святослав Михайлюк зіграв 23 хвилин у цьому матчі. За цей час українець заробив 6 очок, 2 підбирання, 2 передачі та 2 втрати.
НБА - Регулярний чемпіонат
24 квітня
Оклахома-Сіті - Вашингтон 109:129 (35:36, 33:34, 22:30 19:29)