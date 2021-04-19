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Бруклін на невизначений термін втратив Дюранта

Вчора 23:40 121 0
Баскетболіст знову травмувався
Бруклін на невизначений термін втратив Дюранта
#Дюрант, #Бруклін

Джерело - Чемпіон.

Форвард Брукліна Кевін Дюрант в матчі з Маямі (107:109) на початку першої чверті після зіткнення з Тревором Арізою отримав травму стегна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На майданчик 11-кратний учасник Матчів всіх зірок не повернувся, завершивши гру з 8-ма набраними очками.

Дюрант минулого тижня відновився після двомісячної відсутності через травму підколінного сухожилля. Ступінь серйозності нового пошкодження баскетболіста ще невідома.

Кевін Дюрант в першому повноцінному сезоні з Брукліном провів тільки 24 з 57 матчів. В середньому за гру дворазовий чемпіон НБА набирає по 27,3 очка, 6,7 підбирання і 5,2 передачі.

Бруклін з показником 38-19 посідає друге місце на Сході.

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