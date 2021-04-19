Бруклін на невизначений термін втратив Дюранта

Джерело - Чемпіон.
Форвард Брукліна Кевін Дюрант в матчі з Маямі (107:109) на початку першої чверті після зіткнення з Тревором Арізою отримав травму стегна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На майданчик 11-кратний учасник Матчів всіх зірок не повернувся, завершивши гру з 8-ма набраними очками.
Дюрант минулого тижня відновився після двомісячної відсутності через травму підколінного сухожилля. Ступінь серйозності нового пошкодження баскетболіста ще невідома.
Кевін Дюрант в першому повноцінному сезоні з Брукліном провів тільки 24 з 57 матчів. В середньому за гру дворазовий чемпіон НБА набирає по 27,3 очка, 6,7 підбирання і 5,2 передачі.
Бруклін з показником 38-19 посідає друге місце на Сході.