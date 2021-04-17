Дніпро може звільнити головного тренера

У Дніпрі може змінити головний тренер

Головний тренер Дніпра Денис Журавльов може покинути свій пост після домашньої поразки від Тернополя (79:87).

Про це повідомляє basket.com.ua.

Після матчу тренер не з'явився на пресконференцію.

Для Дніпра ця поразка стала 10-ю у 34-х поєдинках регулярного чемпіонату Суперліги. Чемпіон України, який вважався одним з головних фаворитів сезону, займає друге місце в турнірній таблиці, маючи 70% перемог.

У Кубку України Дніпро завершив виступ на стадії 1/4 фіналу, зазнавши сенсаційної поразки від Миколаєва. У Кубку Європи ФІБА команда Журавльова не подолала перший раунд плей-оф.

Денис Журавльов очолив Дніпро у 2015 році. Під його керівництвом дніпряни тричі завойовували Кубок України, двічі ставали володарями Суперкубка, а також завоювали чемпіонський титул в минулому сезоні, який був завершений достроково через пандемію коронавірусу.