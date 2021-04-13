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Визначено символічну п’ятірку та MVP Суперліги тижня

Вчора 22:56 269 0
За тиждень було зіграно 12 поєдинків
Визначено символічну п’ятірку та MVP Суперліги тижня
#Суперліга

Джерело - ФБУ.

У рамках минулого ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно 12 поєдинків, за підсумками яких MVP тижня визнано форварда Хіміка Льюїса Саллівана.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

До вашої уваги символічна збірна туру, що минув, до якої увійшли представники п’яти різних клубів:

Павло Буренко (Тернопіль, 3 матчі) - 12.3 очка, 7.7 передачі, 4.7 підбирання (РЕ 16.3)

Майкл Кеффі (Запоріжжя, 2 матчі) - 12.0 очка, 10.0 передачі, 3.5 підбирання (РЕ 14.0)

Льюїс Салліван (Хімік, 2 матчі) - 24.0 очка, 12.5 підбирання, 1.5 блок-шота (РЕ 32.0)

Ківон Девенпорт (Будівельник, 1 матч) - 22 очка, 9 підбирань, 2 блок-шота (РЕ 30)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет, 2 матчі) - 16.5 очка, 11.5 підбирань (РЕ 23.5)

Раніше, Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі.

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