Лень допоміг Вашингтону перемогти лідера чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату НБА Вашингтон обіграв Юту з рахунком 125:121.
Український центровий Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці і відіграв 15 хвилин 30 секунд. За цей час він набрав три очки (0/4 двоочкових, 1/1 триочкових), зробив 5 підбирань і 2 передачі, а також 1 раз сфолив.
Вашингтон наразі займає 12-е місце в Східній конференції, маючи 20 перемог і 33 поразок. В свою чергу Юта є лідером Західної конференції із 40 перемогами та 14 поразками.
НБА - Регулярний чемпіонат
13 квітня
Юта - Вашингтон 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)