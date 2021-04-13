Лень допоміг Вашингтону перемогти лідера чемпіонату НБА

Лень вийшов у стартовій п'ятірці

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату НБА Вашингтон обіграв Юту з рахунком 125:121.

Український центровий Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці і відіграв 15 хвилин 30 секунд. За цей час він набрав три очки (0/4 двоочкових, 1/1 триочкових), зробив 5 підбирань і 2 передачі, а також 1 раз сфолив.

Вашингтон наразі займає 12-е місце в Східній конференції, маючи 20 перемог і 33 поразок. В свою чергу Юта є лідером Західної конференції із 40 перемогами та 14 поразками.

НБА - Регулярний чемпіонат

13 квітня

Юта - Вашингтон 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)