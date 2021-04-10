Джерело - Чемпіон.
Український центровий Вашингтона Олексій Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА.
У матчі з Голден Стейт(110:107) він набрав 15 очок і першим з українців досяг позначки в 4000 очок за кар'єру в НБА.
Лень обійшов Віталія Потапенка (3995) і вийшов на перше місце серед українців за результативністю.
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Нагадаємо, для Леня це вже 8-й сезон в НБА, на його рахунку 509 матчів.
Раніше українець грав за Фінікс, Атланту, Сакраменто і Торонто.
Також, Оклахома-Сіті з Михайлюком програла Клівленду.