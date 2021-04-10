У матчі з Голден Стейт Лень набрав 15 очок

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Вашингтона Олексій Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА.

У матчі з Голден Стейт(110:107) він набрав 15 очок і першим з українців досяг позначки в 4000 очок за кар'єру в НБА.

Лень обійшов Віталія Потапенка (3995) і вийшов на перше місце серед українців за результативністю.

Актуально: Михайлюк набрав 1000 очок в НБА

Нагадаємо, для Леня це вже 8-й сезон в НБА, на його рахунку 509 матчів.

Раніше українець грав за Фінікс, Атланту, Сакраменто і Торонто.

Також, Оклахома-Сіті з Михайлюком програла Клівленду.