Оклахома із Михайлюком поступилася Фініксу у НБА

Михайлюк розпочав матч із перших хвилин

Джерело - Чемпіон.

У черговому матчі регулярного чемпіонату НБА Оклахома, за яку виступає українець Святослав Михайлюк, поступилася Фініксу.

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Український гравець Оклахоми Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п'ятірці та провів на паркеті 23 хвилини 17 секунд. За цей час він набрав 6 очок (2/3 двухчокових, 0/4 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 4 підбирання та 1 перехоплення. Також у нього 1 втрата.

НБА - Регулярний чемпіонат

03 квітня

Фінікс - Оклахома-Сіті 140:103 (43:13, 30:37, 30:26, 37:27)