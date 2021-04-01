Оклахома з 22 очками Михайлюка обіграла Торонто

Найрезультативніший матч Святослава Михайлюка у сезоні

Джерело - Чемпіон.

У черговому матчі регулярного чемпіонату НБА Оклахома, за яку виступає українець Святослав Михайлюк, обіграла Торонто.

Одним із найкращих у матчі став Святослав Михайлюк. Він вийшов у старті та за 36 хвилин набрав 22 очки (9-14 з гри, 4-8 триочкові) та зробив 9 підбирань.

Відзначимо, що для Михайлюка це став найрезультативніший матч в сезоні.

НБА - Регулярний чемпіонат

01 квітня

Оклахома-Сіті - Торонто 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)