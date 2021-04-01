Оклахома з 22 очками Михайлюка обіграла Торонто

Джерело - Чемпіон.
У черговому матчі регулярного чемпіонату НБА Оклахома, за яку виступає українець Святослав Михайлюк, обіграла Торонто.
Одним із найкращих у матчі став Святослав Михайлюк. Він вийшов у старті та за 36 хвилин набрав 22 очки (9-14 з гри, 4-8 триочкові) та зробив 9 підбирань.
Відзначимо, що для Михайлюка це став найрезультативніший матч в сезоні.
НБА - Регулярний чемпіонат
01 квітня
Оклахома-Сіті - Торонто 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)
Knockdown 🎯@Sviat_10 | #ThunderUp pic.twitter.com/hrkrTHNra5— OKC THUNDER (@okcthunder) April 1, 2021
Hustling down the stretch.@JJacks_44 ➡️ @Sviat_10 pic.twitter.com/gESiYVFc6l— OKC THUNDER (@okcthunder) April 1, 2021