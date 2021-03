Лос-Анджелес Лейкерс оголосили про підписання контракту з центровим Андре Драммондом.

Лейкерс запропонували Драммонду контракт на ветеранський мінімум. У Лос-Анджелесі він отримає місце в стартовому складі і можливість поборотися за титул чемпіона НБА.

27-річний баскетболіст в нинішньому сезоні провів 25 матчів, в яких в середньому набирав 17,5 очок, робив 13,5 підбирання і 1,6 блок-шота.

Драммонд грав за Клівленд з 2020 року. Раніше центровий з 2012 року виступав за Детройт Пістонс.

OFFICIAL: We got Dre. Welcome to the Lakers Family, @AndreDrummond! pic.twitter.com/AGtLwOq38h