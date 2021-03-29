 Лейкерс оголосили про підписання Драммонда | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України втратила важливі очки у матчі з Фінляндією
Вчора 23:39 2500 2
Тренер збірної Фінляндії оцінив нічию з Україною
Сьогодні 09:57 1685
Шевченко: Незадоволений останніми хвилинами збірної України
Сьогодні 09:43 1561
Шевченко відреагував на помилку Миколенка
Сьогодні 08:56 2751
Україна - Фінляндія 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:45 1029 1
Бущан пояснив фатальну помилку Миколенка
Сьогодні 08:30 2435
ЧС-2022. Україна - Фінляндія 1:1. Найкращі моменти матчу
Сьогодні 00:00 5298
Італія переграла Болгарію, Німеччина здолала Румунію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:45 1216
Україна - Фінляндія 1:1. Як це було
Вчора 23:38 16277
Іспанія з труднощами перемогла Грузію, Данія знищила Молдову. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 20:54 1346
Блоги
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону Valeriy Ruchka
27.03.2021 10:06 2438
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год Андрій Твердохліб
26.03.2021 14:06 5404
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування Андрій Твердохліб
26.03.2021 13:37 1155
Луніна покарали на тренуванні збірної
Луніна покарали на тренуванні збірної Valeriy Ruchka
26.03.2021 11:22 3723
Дівчина дня. Природна краса та вишуканість дружини зірки українського боксу
Дівчина дня. Природна краса та вишуканість дружини зірки українського боксу Андрій Твердохліб
26.03.2021 10:39 4523
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:11 Футбол У збірної Казахстану серйозні проблеми перед матчем з Україною 40
14:56 Футбол Швейцарія - Литва 1:0. Огляд матчу 145
14:44 Футбол Реал узгодив контракт з Алабою 352
14:30 Футбол Дніпро-1 готує ребрендинг 695
14:16 Футбол Леоненко знайшов винуватця у пропущеному голі збірної України 508
13:57 Футбол Косово - Швеція 0:3. Огляд матчу 387
13:46 Футбол УЄФА пояснила відсутність VAR на матчах відбору на ЧС-2022 659
13:32 Баскетбол Лейкерс оголосили про підписання Драммонда 452
13:13 Футбол Визначились арбітри матчу Україна – Казахстан 551
13:00 Блог Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке 967
12:54 Футбол Ізраїль - Шотландія 1:1. Огляд матчу 398
12:46 Футбол Зубков вказав реакцію команди на фатальну помилку Миколенка 714
12:31 Футбол Караваєв: Після матчу Шевченко нас підтримав 483
12:13 Футбол Уболівальники вибрали найкращого гравця збірної України у матчі з Фінляндією 1025 1
11:57 Футбол Болгарія - Італія 0:2. Огляд матчу 463
11:46 Футбол Вірт: Збірна України майже нічого не створила біля воріт Фінляндії 639
11:32 Футбол Левченко: Гра першим номером збірній України дається дуже важко 639
11:18 Футбол Зінченко звернувся до уболівальників після матчу з Фінляндією 1459
11:04 Блог Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка 2453 1
10:58 Футбол Румунія - Німеччина 0:1. Огляд матчу 537
10:44 Футбол Шевченко пояснив нічию з Фінляндією 874
10:32 Футбол Маліновський: Фінляндія нічого не створила за гру 820 1
10:17 Хокей Вашингтон обіграв Рейнджерс, Флорида розібралась з Далласом. Результати матчів НХЛ 668
09:57 Футбол Тренер збірної Фінляндії оцінив нічию з Україною 1685
09:43 Футбол Шевченко: Незадоволений останніми хвилинами збірної України 1561

Лейкерс оголосили про підписання Драммонда

Сьогодні 13:32 452 0
Андре Драммонд став гравцем Лейкерс
Лейкерс оголосили про підписання Драммонда
#Лейкерс, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс оголосили про підписання контракту з центровим Андре Драммондом.

Лейкерс запропонували Драммонду контракт на ветеранський мінімум. У Лос-Анджелесі він отримає місце в стартовому складі і можливість поборотися за титул чемпіона НБА.

27-річний баскетболіст в нинішньому сезоні провів 25 матчів, в яких в середньому набирав 17,5 очок, робив 13,5 підбирання і 1,6 блок-шота.

Драммонд грав за Клівленд з 2020 року. Раніше центровий з 2012 року виступав за Детройт Пістонс.

Коментарі ()