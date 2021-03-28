Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулося 9 матчів.
НБА - Регулярний чемпіонат
25 березня
Вашингтон – Детройт 106:92 (33:22, 35:19, 11:34, 27:17)
Міннесота – Х'юстон 107:129 (29:41, 19:33, 30:24, 29:31)
Мілуокі – Нью-Йорк 96:102 (25:32, 29:25, 23:24, 19:21)
Сан-Антоніо – Чикаго 120:104 (33:20, 32:19, 31:34, 24:31)
Оклахома-Сіті – Бостон 94:111 (25:21, 27:26, 28:29, 14:35)
Новий Орлеан – Даллас 112:103 (35:20, 18:33, 27:25, 32:25)
Юта – Мемфіс 126:110 (39:19, 31:34, 30:29, 26:28)
Сакраменто – Клівленд 100:98 (31:29, 18:19, 22:26, 29:24)
Кліпперс – Філадельфія 122:112 (29:30, 36:30, 32:24, 25:28)