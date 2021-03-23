Прометей вилетів з Кубка Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
Прометей програв бельгійському Монсу та залишив FIBA Europe Cup на стадії 1/8 фіналу.
Українська команда потужно розпочала матч, однак бельгійці змогли потужно провести кінцівку гри та виграли протистояння.
Кубок Європи ФІБА
1/8 фіналу, 23 березня
Прометей – Монс 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37)
Прометей: Стефенс 11 очок + 7 підбирань + 1 передач, Сидоров 7 очок + 2 підбирань + 2 передач, Вон 12 очок + 5 підбирань + 5 передач, Еванс 13 очок + 5 підбирань + 1 передач, Лукашов 10 очок + 3 підбирань + 4 передач, Маєрс 14 очок + 4 підбирань
Монс: Дюрам 27 очок + 4 підбирань + 8 передач, Сміт 16 очок + 2 підбирань + 2 передач, Спенсер 11 очок + 7 підбирань + 1 передач, очок + підбирань + передач, Ламбот 13 очок + 3 підбирань