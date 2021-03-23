Форвард Київ-Баскета покинув клуб і перебрався в США

Джейкобсон не допоможе киянам в плей-оф

Джерело - ФБУ.

22 березня Київ-Баскет відправився на матч 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА, в рамках якого в нідерландському Гертогенбосі зіграє проти ізраїльського Іроні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Не допоможе команді в Нідерландах американський форвард Майкл Джейкобсон. Один з ключових гравців команди Айнарса Багатскіса пропустив останні матчі киян в Суперлізі через те, що за сімейними обставинами тимчасово повернувся в США.

У 26 матчах Суперліги Джейкобсон за 21.1 хвилини на майданчику набирав 9.5 очка та робив 5.3 підбирання при 40.3% реалізації триочкових. У трьох поєдинках Кубка Європи американець отримував 21.7 хвилини, набирав 4.7 очка та робив 4.7 підбирання.

Таким чином у складі Київ-Баскета на єврокубковий матч вирушили дев'ять гравців: Брендон Янг, Брюс Мессі, Олександр Мішула, Павло Крутоус, Богдан Близнюк, Артем Ковальов, Сергій Павлов, Тревін Тібодо та Владислав Коренюк.

Матч відбудеться в середу, 24 березня, о 21:00 за Києвом.

Раніше, Київ-Баскет на характері переміг Хімік у Суперлізі.