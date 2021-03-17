Джеймс став співвласником бейсбольного клубу

Раніше Леброн купив частину акцій Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс разом зі своїм давнім другом і діловим партнером Маверіком Картером став співвласником компанії Fenway Sports Group.

Про це повідомляє The Boston Globe.

Цій компанії належать бейсбольний клуб Бостон Ред Сокс і клуб Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль.

Частка Леброна в Fenway Sports Group не називається. У 2011 році Джеймс придбав близько двох відсотків акцій Ліверпуля. Ймовірно, в разі франшизи МЛБ Ред Сокс також йде мова про невелику міноритарну частку.

Джеймс і Картер є першими темношкірими партнерами Fenway Sports Group в історії компанії. Угода приверне в Fenway Sports Group капітал для інвестування. Раніше Леброн заявляв про бажання стати мажоритарним власником клубу НБА після завершення кар'єри.

Нагадаємо, Джеймс встановив ветеранський рекорд НБА.